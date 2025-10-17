Ферстаппен ответил на каверзный вопрос о McLaren

На пресс-конференции в Остине в четверг один из журналистов задал Максу Ферстаппену достаточно сложный и спорный вопрос. Нидерландского гонщика Red Bull Racing спросили о фаворитизме в McLaren.

© autosport.com.ru

О том, что «оранжевые» заинтересованы в титуле Ландо Норриса, а не Оскара Пиастри, говорили в СМИ по ходу большей части нынешнего сезона. Но особо остро эта тема встала после Монцы и Сингапура, где командный мостик McLaren однозначно встал на сторону британского пилота.

Журналист: «Макс, как считаете, подыгрывает ли McLaren Норрису? И если да, то идёт ли это вам на пользу?»

Ферстаппен: «Хм, конечно. Не знаю точно, но, судя по тому, что я слышал… Да».