Хэмилтон рассказал о финише без тормозов

Хэмилтон был рад добраться до финиша в Сингапуре.

© Sports.ru

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что не хотел бы повторять опыт, который он пережил на Гран-при Сингапура. Хэмилтон на последнем круге срезал четыре поворота, поскольку на его болиде произошел отказ тормозов.