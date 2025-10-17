Карлос Сайнс о критике трансляции в Сингапуре: «Вы анализируете мои неудачные выступления и ставите мне оценку. Все имеют право на это»
Сайнс объяснил критику трансляции Гран-при Сингапура.
Пилот «Уильямса» сказал, что его недовольство трансляцией Гран-при Сингапура было преувеличено, и выразил надежду, что команда вещания не огорчилась из-за его комментариев.
После гонки на трассе «Марина-Бэй» Сайнс заявил, что в трансляции уделили слишком много внимания гостям паддока и спутницам пилотов, пожертвовав происходившими на треке событиями.
В «Ф-1» ответили на претензии испанца: «Мы неизменно сосредоточены на том, чтобы предоставлять нашим фанатам лучший показ гонок и никогда не жертвуем ключевым аспектом – борьбой на трассе».
«Но мне не нужен был ответ. Думаю, как всегда, мои комментарии были немного преувеличены. Тот факт, что я упомянул девушек или, как вы их там называете, WAG (Wives And Girlfriends – жены и девушки), добавил остроты моему комментарию и сделал его более вирусным, чем, вероятно, должно было быть. Это простая критика – очевидно, что в Сингапуре с трансляцией плохо справились. Я что хочу сказать: были гонки, где они потрясающе справились и показали яркие события с трассы. Мне кажется, в Сингапуре все прошло не лучшим образом. Но у меня тоже так бывает: бывают хорошие уик-энды, когда я выступаю на высоком уровне, бывают, когда я справляюсь не лучшим образом и тогда вы, ребята, анализируете это и ставите мне оценку. Я получил 4 из 10, а потом вы мне поставите 10 из 10. Очевидно, все имеют право на это. Мне кажется, что трансляция в Сингапуре прошла не очень хорошо, они упустили слишком много событий. Но это не значит, что я критикую их и их работу, просто одна гонка в Сингапуре… жаль, что на трассе, где так трудно обгонять, мы упустили так много борьбы. Я упомянул тогда девушек, но сейчас я понимаю, что их показывали не так часто – в трансляции скорее фокусировались на событиях, где не происходило борьбы, но казалось, будто вот-вот случится инцидент или обгон. Если посмотреть трансляцию, то никакого действия там не было. Надеюсь, они это не приняли близко к сердцу, ведь это была простая критика трансляции в Сингапуре», – отметил Сайнс.
Фетисов про Капризова и 9 очков за 4 игры в НХЛ: «Человек питается энергией своих корней – он готовился в Москве, был дома. Конечно, это помогло»
Джейсон Браун об общении с Медведевой: «Очень по ней скучаю! В последний раз мы разговаривали на Олимпиаде в Пекине»
Джейми О′Хара: «Болельщики «Арсенала» – худшие в АПЛ. 0 трофеев, но ведут себя так, будто у них лучшая команда в мире. Вы ничего не выиграли»
Фетисов про Капризова и 9 очков за 4 игры в НХЛ: «Человек питается энергией своих корней – он готовился в Москве, был дома. Конечно, это помогло»
Джейсон Браун об общении с Медведевой: «Очень по ней скучаю! В последний раз мы разговаривали на Олимпиаде в Пекине»
Джейми О′Хара: «Болельщики «Арсенала» – худшие в АПЛ. 0 трофеев, но ведут себя так, будто у них лучшая команда в мире. Вы ничего не выиграли»