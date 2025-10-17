Сайнс объяснил критику трансляции Гран-при Сингапура.

Пилот «Уильямса» сказал, что его недовольство трансляцией Гран-при Сингапура было преувеличено, и выразил надежду, что команда вещания не огорчилась из-за его комментариев.

После гонки на трассе «Марина-Бэй» Сайнс заявил, что в трансляции уделили слишком много внимания гостям паддока и спутницам пилотов, пожертвовав происходившими на треке событиями.

В «Ф-1» ответили на претензии испанца: «Мы неизменно сосредоточены на том, чтобы предоставлять нашим фанатам лучший показ гонок и никогда не жертвуем ключевым аспектом – борьбой на трассе».