Сайнсу не нравится нынешний формат спринта

Испанский пилот Williams Карлос Сайнс призвал Формулу 1 поменять правила проведения спринтов. По его мнению, текущий формат вредит зрелищности воскресной гонки.

© autosport.com.ru

В грядущие выходные в Остине пройдёт пятый из шести спринт-этапов в текущем сезоне. Ещё один гоночный уик-энд с короткой квалификацией в пятницу и мини-гонкой в субботу состоится в начале ноября в Интерлагосе.