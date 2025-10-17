Сайнсу не нравится нынешний формат спринта

Карлос Сайнс: Мне не нравится нынешний формат спринта
Испанский пилот Williams Карлос Сайнс призвал Формулу 1 поменять правила проведения спринтов. По его мнению, текущий формат вредит зрелищности воскресной гонки.
В грядущие выходные в Остине пройдёт пятый из шести спринт-этапов в текущем сезоне. Ещё один гоночный уик-энд с короткой квалификацией в пятницу и мини-гонкой в субботу состоится в начале ноября в Интерлагосе.
«Честно говоря, мне не нравится нынешний формат спринта. По сути, мы в субботу мы едем первый отрезок гонки. Надо что-то менять, чтобы этот заезд не был таким показательным в плане расклада сил и результатов. Может быть, стоит попробовать проводить спринт на мягких шинах. Если это решение сработает – отлично. Нет – будем искать другие варианты», — цитирует Сайнса издание Motorsport-Total.