Гендиректор McLaren посмеялся над словами чемпиона IndyCar

Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун опроверг заявления Алекса Палоу о том, что он был не заинтересован в подписании Оскара Пиастри.

Четырёхкратный чемпион IndyCar и британская команда судятся из-за контракта резервиста, расторгнутого в 2023 году. В Уокинге требуют от испанца 20 млн долларов, а Палоу настаивает на том, что руководство конюшни ввело его в заблуждение и не собиралось предоставлять ему место в Формуле 1.

Выступая в свою защиту, Палоу заявил в суде, что в личном разговоре Браун рассказал ему о подписании соглашения с Оскаром Пиастри. По его версии, американский менеджер не участвовал в сделке с австралийцем и всем процессом занимался Андреас Зайдль, занимавший тогда пост руководителя McLaren.