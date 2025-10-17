Гендиректор McLaren посмеялся над словами чемпиона IndyCar

«Нелепые обвинения». Зак Браун посмеялся над словами Палоу
Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун опроверг заявления Алекса Палоу о том, что он был не заинтересован в подписании Оскара Пиастри.
Четырёхкратный чемпион IndyCar и британская команда судятся из-за контракта резервиста, расторгнутого в 2023 году. В Уокинге требуют от испанца 20 млн долларов, а Палоу настаивает на том, что руководство конюшни ввело его в заблуждение и не собиралось предоставлять ему место в Формуле 1.
Выступая в свою защиту, Палоу заявил в суде, что в личном разговоре Браун рассказал ему о подписании соглашения с Оскаром Пиастри. По его версии, американский менеджер не участвовал в сделке с австралийцем и всем процессом занимался Андреас Зайдль, занимавший тогда пост руководителя McLaren.
«Я даже не знаю, какое заявление Алекса насмешило меня больше. То, что я не принимал участие в формировании состава пилотов McLaren, или то, что я был против приглашения Пиастри. Оба этих обвинения просто нелепы, и любой, кто следит за нашим видом спорта, прекрасно это понимает. У нашей команды лучшая пара пилотов на стартовой решётке Формулы-1 — Оскар и Ландо. Я впечатлён тем, как они выступают, и с нетерпением жду продолжения сезона-2025», – цитирует Брауна издание Crash.net.
