Эксперт похвалил Ферстаппена

Ситуация в чемпионате и отставание в 63 очка от Оскара Пиастри мало волнует Макса Ферстаппена, уверен нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель. По словам соотечественника четырёхкратного обладателя титула в Формуле 1, главное для пилота Red Bull Racing – быстрая машина и возможность побеждать в гонках.

© autosport.com.ru