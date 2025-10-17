Эксперт похвалил Ферстаппена

«Никакой математики, только гонки». Эксперт похвалил Макса Ферстаппена
Ситуация в чемпионате и отставание в 63 очка от Оскара Пиастри мало волнует Макса Ферстаппена, уверен нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель. По словам соотечественника четырёхкратного обладателя титула в Формуле 1, главное для пилота Red Bull Racing – быстрая машина и возможность побеждать в гонках.
«Макс не тратит время на подсчёт очков, ничего не планирует и воспринимает каждую гонку по отдельности. Его принцип – «выигрывай гонки, а титул приложится». Именно такой настрой нужен. Никакой математики, только гонки. Red Bull Racing вернулась на высокий уровень, и видно, как Ферстаппена это воодушевило. Его блеск в глазах о многом говорит. Вспомните, каким грустным был Макс, когда ему приходилось бороться в лучшем случае за третье место. Сейчас он снова претендует на победы и выглядит счастливым», – цитирует Коронеля издание F1-Insider.