Ферстаппен вырвал «мини-поул» у «Макларена», у «Феррари» снова серьёзные проблемы

Главной сенсацией в пятницу на Гран-при США стал Хюлькенберг — его 4-е место затмило даже поул Ферстаппена!

SQ1: Цуноде не повезло

Квалификация к спринту Гран-при США в Остине стартовала после единственной тренировки и на фоне 33-градусной жары кочковатый асфальт «Трассы Америк» был особенно коварен. Так, Франко Колапинто свой первый быстрый круг в SQ1 проехал на секунду с четвертью медленнее Пьера Гасли, а Габриэл Бортолето слишком широко выехал в 19-м повороте и вовсе лишился круга. Не смог сразу включиться в ритм и Шарль Леклер, который после первой попытки оказался лишь на 16-й строчке — более чем в секунде позади Льюиса Хэмилтона.

Со второй попытки Леклер поднялся на 12-ю строчку и прошёл во второй сегмент, а вот некоторым пилотам не удалось вовремя уйти на финальную попытку — из-за того, что многие медленно выезжали с пит-лейна, пытаясь создать себе пространство, на трассе образовалась небольшая пробка. Так, Бортолето остался вообще без зачётного времени и занял последнее место. Не успел на быстрый круг и Юки Цунода — японец на круге выезда из боксов оказался в плотном трафике и в какой-то момент из-за атаки Лиама Лоусона вовсе оказался за пределами трассы.

Юки в итоге расположился на 18-й строчке, сумев опередить лишь Эстебана Окона, который тоже остался без быстрого круга. Колапинто в концовке смог прибавить во второй попытке, но это хватило лишь для 17-й позиции, а на 16-й строчке остался Оливер Берман — до топ-15 ему не хватило 0.015 секунды. Лучшее же время показал Ландо Норрис, который опередил Ферстаппена на 0.139 секунды и 0.665 секунды «привёз» Пиастри.

SQ2: Хэмилтон выбивает Антонелли

Во втором сегменте проблемы Леклера продолжились — в первой попытке монегаск смог опередить лишь Стролла. Впрочем, теперь и Хэмилтону не удалось собрать круг: он опередил Шарля на 0,2 секунды, но оказался на секунду медленнее Норриса. Гонщики «Феррари» всё-таки прошли в финал с 8-й и 10-й позиций — причём Хэмилтону повезло в последний момент опередить Андреа Кими Антонелли на 0.006 секунды и отобрать у итальянца финальную путёвку в SQ3.

Антонелли в итоге показал 11-е время, а на 12-м и 13-м расположились Исак Хаджар и Пьер Гасли, ограничившиеся одной попыткой в конце сегмента. 14-е место занял Лэнс Стролл, в своей финальной попытке допустивший ошибку в седьмом повороте. А с 15-го места из квалификации выбыл Лиам Лоусон — в своей единственной попытке новозеландец в предпоследнем повороте оказался позади медленно ехавшей «Феррари» и оказался за пределами трассы.

Быстрейшим же опять стал Норрис. Ближе всех к Ландо вновь был Ферстаппен, проигравший 0.130 секунды, а Пиастри, хотя и смог приблизиться к напарнику, снова оказался значительно медленнее — на 0.338 секунды.

SQ3: Ферстаппен против «Макларенов»

Борьбу за поул в финале открыл Джордж Расселл. Пилоты «Уильямса» на первом секторе оказались быстрее британца — тот немного промахнулся в первом повороте, но затем темпа «Мерседеса» не выдержали: Албон проиграл Расселлу 0.211 секунды, Сайнс — 0.023 секунды.

Следующим на быстрый круг отправился Хюлькенберг — и немец неожиданно опередил Расселла почти на четверть секунды, расположившись на промежуточном поуле. Гонщики «Феррари» до «Кик-Заубера» не дотянулись: Хэмилтон проиграл ещё и Расселлу с Сайнсом, а Леклер и вовсе оказался последним.

Однако затем своё слово сказали фавориты: Ландо Норрис проехал отличный круг, опередив Хюлькенберга на 0.4 секунды. Пиастри дотянуться до напарника не смог и проиграл ему 0.309 секунды, однако всё изменилось в тот момент, когда попытку завершил Ферстаппен: Макс поставил рекорды первого и третьего секторов и отобрал у Норриса поул к спринту с преимуществом в 0.071 секунды!

Ландо в итоге оказался вторым, а Оскар — третьим. На четвёртой позиции сенсационно удержался Хюлькенберг, Расселл в итоге замкнул топ-5, опередив Алонсо и Сайнса, тогда как Хэмилтон и Леклер заняли лишь восьмое и десятое места. Между ними сумел вклиниться Албон, который начнёт короткую гонку с девятой позиции.

Спринт в Остине стартует в субботу, 18 октября, в 20:00 мск.