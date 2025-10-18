Оба «Макларена» сошли на старте спринта Гран-при США
В эти минуты на трассе в Остине (штат Техас, США) проходит спринтерская гонка Гран-при США. На старте гонки произошёл инцидент между двумя пилотами «Макларена» — Ландо Норрисом, Оскаром Пиастри, и гонщиком «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергом.
Пилоты «Макларена» поравнялись в первом повороте, Оскар Пиастри попробовал перекрестить траекторию своему напарнику и врезался в Нико Хюлькенберга, находившегося слева от него. После этого столкновения неуправляемый болид Оскара Пиастри влетел в Ландо Норриса.
Обе машины получили серьёзные повреждения. Помимо них, в инциденте пострадал Фернандо Алонсо, который также сошёл с дистанции.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию спринтерской гонки Гран-при США.
