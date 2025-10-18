Ферстаппен выиграл спринт Гран-при США Формулы-1

На этот раз контакт Пиастри и Норриса привёл к обоюдному сходу претендентов на чемпионство. А также лишил шансов Халка и Алонсо.

После победы в пятничной квалификации Ферстаппен блестяще разогнался к первому повороту и сохранил лидерство. Норрис с чётной стороны решётки разогнался не столь успешно и позволил Пиастри поравняться с собой. Ландо не собирался уступать напарнику в первом повороте и тормозил максимально поздно, но Оскар был к этому готов и перекрестил траектории. И этот манёвр завершился столкновением с участием нескольких пилотов.

Перекрещивая траектории, Пиастри налетел на шедшего внутри Хюлькенберга, после чего «Макларен» австралийца подбросило в воздух и швырнуло прямо в напарника. Халк, в свою очередь, зацепил машину Алонсо. Нико смог продолжить гонку, но откатился в конец пелотона, а вот для обоих «Макларенов» и Фернандо спринт закончился в первом же повороте.

На трассу выехал автомобиль безопасности, а вслед за Ферстаппеном расположились Расселл и Сайнс. Леклер с Хэмилтоном прорвались в топ-5, Албон закрепился на 6-м месте, а Цунода взлетел на 7-ю строчку, отыграв разом 11 позиций. Кроме того, на 8-е место поднялся стартовавший 16-м Берман.

Сейфти-кар вернулся в боксы на 4-м круге. В момент рестарта Ферстаппена немного занесло на выходе из последнего поворота, тем не менее Макс довольно уверенно устоял в лидерах. Оторваться от Расселла, который стартовал на уже прикатанном комплекте шин, нидерландцу не удалось, и на 8-м круге, зарядив батарею, Джордж пошёл в атаку на лидера в 12-м повороте. Но манёвр не прошёл: Расселл заблокировал внутреннее переднее колесо, сам оказался за пределами трассы и вывез туда Ферстаппена. «Ред Булл» в итоге оказался впереди «Мерседеса».

Тем временем позади развернулась борьба между гонщиками «Феррари» — в том же самом 12-м повороте Хэмилтон пошёл в атаку на Леклера и отобрал у напарника 4-е место. У Шарля были явные проблемы — за один круг монегаск отстал от Льюиса на секунду с лишним, тогда как сам британец бросился в погоню за Сайнсом. Расселл же стал постепенно отставать от Ферстаппена и к 10-му кругу проигрывал лидеру почти две секунды.

Ближе к финишу на трассу вновь выехал автомобиль безопасности: на 16-м круге в борьбе за 12-е место Стролл пошёл в атаку на Окона в первом повороте, но перестарался, заблокировал колесо и на высокой скорости снёс соперника с трассы. Эвакуировать разбитые машины маршалы не успели, и спринт финишировал в режиме сейфти-кара.

Ферстаппен в итоге довёл гонку до победы и сократил отставание от Пиастри в общем зачёте до 55 очков. Расселл финишировал вторым, а Сайнс занял третье место, опередив Хэмилтона и Леклера. На шестой строчке расположился Албон, седьмым стал Цунода, а Берман в борьбе с Антонелли за 8-е место в одном из эпизодов выехал за пределы трассы, получил штраф и вынужден был отдать итальянцу позицию.

Сегодня, в субботу, 18 октября, гонщиков также ждёт квалификация к воскресной гонке — она стартует в полночь по московскому времени. Сам Гран-при США стартует в воскресенье, 19 октября, в 22:00 мск.