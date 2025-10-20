Чем запомнилось гран-при "Формулы-1" в США

Гонка в Остине получилась скучной, но перезапустила борьбу за чемпионство.

Воскресный Гран-при США получился не слишком ярким — разве что Ландо Норрис с Шарлем Леклером не давали совсем заскучать. Тем не менее событий в этот уикенд было немало, и, возможно, этап в Остине станет переломным в борьбе за чемпионство.

Подводим итоги 19-го этапа сезона-2025.

У Ферстаппена и правда есть шанс!

Перед Гран-при США Макс уступал лидеру общего зачёта 63 очка — и при всём оптимизме шансы сохранить титул выглядели довольно призрачными. Однако за два дня Ферстаппен отыграл 23 балла — более трети от всего отставания! — и теперь действительно претендует на чемпионство. В этой борьбе нидерландец по-прежнему считается андердогом, однако всё выглядит так, что отыграть оставшиеся 40 очков вполне реально.

В Остине Макс выступил просто блестяще: выиграл обе квалификации и в обеих гонках лидировал от старта до финиша. В этом немалая заслуга команды, которая разобралась-таки с проблемами своего шасси и смогла предоставить своему лидеру конкурентоспособную технику. Однако нужно отдать должное и самому Ферстаппену, который не сдаётся и уже который этап подряд добивается максимума на фоне проблем соперников, не допуская ошибок.

Более того, если несколько этапов назад, даже на фоне уверенных побед в Монце и Баку, казалось не слишком реалистичным, что Ферстаппен сможет выиграть и оставшиеся гонки. Теперь, когда «Ред Булл» удалось проявить себя в Сингапуре и Остине, такой сценарий выглядит уже вполне обсуждаемым. К тому же на руку Максу играет то, что пилоты «Макларена» продолжают бороться между собой и теряют на этом фоне очки.

Даже если Ферстаппену в итоге не удастся выиграть этот чемпионат, его камбэк выглядит впечатляюще, ведь в какой-то момент казалось, что шансов у Макса в принципе нет. Ну а если Макс всё-таки завоюет в сезоне-2025 свой пятый титул, то он станет, пожалуй, самым значимым в карьере нидерландца. На данный момент.

Красивая борьба Норриса и Леклера

Рискованное решение Леклера стартовать на «софте» полностью себя оправдало — благодаря мягким шинам Шарль объехал в первом повороте Норриса и смог навязать ему борьбу. Если бы не этот эпизод, шансов побороться за второе место у «Феррари» не было бы. Да и в самом сражении с «Маклареном» монегаск держался уверенно и грамотно действовал в каждом эпизоде. Просто «Феррари» оказалась недостаточно быстра. Впрочем, на фоне проблемной пятницы и постоянных неурядиц «Скудерии» во второй половине сезона и третье место — результат выдающийся.

Норриса в этой гонке тоже можно похвалить. При старте с «грязной» стороны решётки и на более жёсткой резине удержать Леклера в первом повороте было нереально, а на дистанции Ландо действовал грамотно и вернул себе второе место. Особенно здорово британец выглядел после пит-стопа: не сумев с наскока пройти «Феррари» на свежих шинах, он отступил, сберёг резину и во второй раз пошёл в атаку, которая в итоге увенчалась успехом. Ферстаппен, правда, из-за этого оказался недосягаем.

Пиастри смотрится всё хуже

После схода Норриса в Зандворте отрыв Пиастри от напарника достиг 34 очков, а Ферстаппен в тот момент был в 104 баллах позади. Казалось, Оскар летит к чемпионству, однако затем у австралийца началась чёрная полоса — и она, откровенно говоря, затянулась. Уже четвёртый этап подряд Пиастри выглядит слабее напарника, а его преимущество тает на глазах. И в Остине Оскар выступил откровенно плохо.

Авария в спринте — дело рук Пиастри, который действовал неосмотрительно. Такое перекрещивание траектории выглядело бы красиво, если бы это не был первый поворот первого круга. И после завала в спринте Оскар так и не восстановился: в субботней квалификации Пиастри проиграл Норрису почти 0,3 секунды, а в гонке шёл медленнее Хэмилтона, никак не угрожая позициям гонщика «Феррари». В решающей фазе борьбы за титул австралиец теряет контроль над ситуацией.

Пилоты «Уильямса» перестарались

За уикенд в Остине пилоты «Уильямса» набрали девять очков и упрочили свой отрыв от остальных команд-середняков. В то же время благодарить за это Джеймс Ваулз должен Пиастри и завал на старте спринта, потому что в остальном его пилоты провалились — причём исключительно по собственной вине.

Сайнс поначалу боролся в топ-10 и благодаря неожиданному манёвру в 15-м повороте обогнал Бермана. Карлос попытался повторить эту атаку и в борьбе с Антонелли, но провалился. Как и в случае с Пиастри, задумка в теории выглядела неплохой, но риск в итоге не оправдался, и потому ответственность за эпизод лежит на пилоте. Албон тоже разочаровал: Алекс провалил квалификацию, нарушив границы трассы в последней попытке, а затем налетел на Бортолето, лишив себя всяких шансов.

Колапинто не сдаётся

Под финиш гонки проявил себя Франко Колапинто. В квалификации и на старте аргентинец выступил так себе, однако продолжил борьбу и на первом отрезке продержался на пять кругов дольше Гасли, благодаря чему на последних кругах его «софт» был в лучшем, чем у напарника, состоянии. Это позволило Франко пойти наперекор приказу из боксов и обогнать француза в первом повороте.

В любой другой ситуации такие действия вряд ли понравились бы командному мостику, но Колапинто сражается за место в Формуле-1, а Флавио Бриаторе нравятся пилоты, которые готовы бороться, несмотря ни на что. В последних гонках Франко действительно смотрится за рулём всё увереннее, и, возможно, именно этот Гран-при станет решающим, когда руководство «Альпин» будет выбирать второго пилота.