Ферстаппен высказался о борьбе за титул в этом сезоне

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что будет бороться за чемпионский титул в «Формуле-1» в этом сезоне до самого конца.

© Матч ТВ

19 октября Ферстаппен стал победителем Гран‑при США. На этом же этапе он выиграл спринтерскую гонку.

— Я знал, что гонка не будет легкой. Если посмотреть на темп, то между мной и Ландо Норрисом все было очень плотно. Первый отрезок гонки сыграл решающую роль — удалось создать отрыв и сохранить его до финиша. Шансы на титул еще есть. Надо просто постараться выдавать такие уикенды до финиша сезона. Мы сделаем для этого все возможное. Я настроен биться до самого конца, — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

В зачете пилотов с 346 очками лидирует Оскар Пиастри («Макларен»), вторым идет Ландо Норрис («Макларен», 332 очка), третьим — Ферстаппен (306).

Следующий этап чемпионата мира пройдет в Мексике 24–26 октября.