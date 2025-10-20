Хэмилтон установил исторический рекорд "Формулы-1"

Гран При США Формулы 1 в 2025 году стал историческим событием для британского пилота заводской команды Ferrari в чемпионате мира Льюиса Хэмилтона — семикратный чемпион серии установил рекорд, набрав более 5000 очков за свою гоночную карьеру.

Уик-энд в Остине позволил Льюису Хэмилтону записать на свой счёт 5004,5 зачётных баллов в своей карьере. По этому показателю британец является неоспоримым лидером, поскольку его ближайший преследователь — четырёхкратный чемпион Формулы 1 голландец Макс Ферстаппен из Red Bull — имеет на своём счёту лишь 3329,5 баллов.

Тройку самых результативных гонщиков в 75-летней истории Формулы 1 замыкает четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель, который завершил свою карьеру в серии с 3098 набранными за время выступлений в турнире зачётными баллами.