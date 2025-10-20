Сотрудник Red Bull пытался сорвать стартовую метку Норриса

Стали известны подробности инцидента на решетке и штрафа «Ред Булл».

«Ред Булл» выплатит 50 000 евро за «инцидент на решетке», объявила ФИА после победного для Макса Ферстаппена Гран-при США. Правила запрещают посторонним находиться на стартовом поле после начала прогревочного круга.

Как сообщают The Race, Sky Sports и другие издания, сотрудник «Ред Булл» пытался сорвать стартовую метку пилота «Макларена» Ландо Норриса, который в итоге финишировал вторым.

Метка представляет собой кусок ленты, наклеенный на барьеры, который помогает гонщику точно занять стартовый слот.

Регламент позволяет командам размещать такие указатели, но и не запрещает соперникам их срывать – «хотя вопрос о том, соответствует ли это духу соревнования, остается открытым», добавляет The Race. Штраф «Ред Булл» связан не с попыткой сорвать ленту, а с появлением работника на решетке и игнорированием указаний маршалов.

В то же время в правилах присутствуют пункты, посвященные спортивной этике. В частности, Международный спортивный кодекс ФИА запрещает «нарушения принципов честной борьбы, неспортивное поведение или попытки повлиять на исход соревнования, не соответствующие спортивной этике».

Утверждается, что австрийская команда пыталась действовать так же и на других гонках, а «Макларен», в свою очередь, предпринял меры, чтобы метку было тяжелее убрать.