Стало известно, кто доминирует на последних четырех этапах «Ф-1»

Ферстаппен доминирует на последних четырех этапах «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вернулся в борьбу за титул благодаря собственным победам и неуверенным выступлениям гонщиков «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

Перед Гран-при Италии четырехкратный и действующий чемпион «Формулы-1» отставал от Пиастри на 104 очка.

За последние четыре этапа Ферстаппен отыграл у Оскара 64 балла – после этапа в США разрыв составляет 40 очков. За этот период Макс одержал три победы (в Сингапуре финишировал вторым), завоевал три поул-позиции и выиграл спринт в Остине.

На счету Пиастри третье место в Италии, сход в Азербайджане, четвертая позиция в Сингапуре и пятая в США.

Норрис также четырежды подряд переиграл напарника, два раза финишировав вторым и по одному разу – третьим и седьмым (в спринте в Техасе оба гонщика «Макларена» сошли после столкновения между собой). Отставание британца в чемпионской гонке сократилось с 34 до 14 очков.

Пилотам осталось провести пять воскресных заездов и два спринта в 2025 году.