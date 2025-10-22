Аварии Цуноды оказались самыми дорогостоящими в 2025 году

Аварии японского гонщика «Ред Булл» Юки Цуноды оказались самыми дорогостоящими в 2025 году. Об этом сообщается на Reddit.

© Чемпионат.com

По подсчётам экспертов, инциденты с участием Юки Цуноды стоили «Рейсинг Буллз» и «Ред Булл» $ 3,2 млн.

При этом самой пострадавшей командой оказался «Макларен» — коллективу аварии Оскара Пиастри и Ландо Норриса обошлись в $ 4,1 млн.

Ущерб от аварий пилотов в сезоне-2025

Юки Цунода – $ 3,2 млн

Ландо Норрис – $ 2,6 млн

Лэнс Стролл – $ 2,3 млн

Джек Дуэн – $ 2,1 млн

Шарль Леклер – $ 1,8 млн

Исак Хаджар – $ 1,7 млн

Оливер Бермэн – $ 1,5 млн

Лиам Лоусон – $ 1,4 млн

Оскар Пиастри – $ 1,4 млн

Габриэл Бортолето – $ 1,2 млн

Карлос Сайнс – $ 1,2 млн

Франко Колапинто – $ 1,1 млн

Льюис Хэмилтон – $ 1 млн

Пьер Гасли – $ 872 тыс.

Фернандо Алонсо – $ 802 тыс.

Андреа Кими Антонелли – $ 785 тыс.

Нико Хюлькенберг – $ 717 тыс.

Эстебан Окон – $ 692 тыс.

Алекс Албон – $ 630 тыс.

Джордж Расселл – $ 475 тыс.

Макс Ферстаппен – $ 225 тыс.