Экс-пилот «Формулы-1» оценил шансы Ферстаппена на чемпионство

Брандл указал на огромную скорость, с которой Ферстаппен приближается к титулу.
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о резком изменении раскладов в чемпионате после недавних успехов гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Ферстаппен заработал 119 из возможных 133 очков в последних пяти гонках и сократил преимущество Пиастри на 60 баллов за последние четыре этапа – осталось всего 40. Если он продолжит в том же духе, то станет чемпионом. Но на некоторых трассах все должно вернуться на круги своя для «Макларена», хотя нет сомнений, что сейчас болид «Ред Булл» в целом быстрее, а Макс в лучшей форме. Козырь «Макларена» в том, что их двое против одного пилота, и им необходимо очень хорошо разыгрывать эту карту на каждом Гран-при, включая Абу-Даби», – написал эксперт.
«Челси» согласовал сделку с вьетнамской компанией FPT – ее реклама будет на рукавах. Клуб также близок к тому, чтобы найти основного спонсора
Песков о недопуске российских лыжников к международным стартам: «Разочарованы тем, что FIS приняла такое решение»
Мартин Брандл: «Ферстаппен станет чемпионом, если продолжит в том же духе»
«Челси» согласовал сделку с вьетнамской компанией FPT – ее реклама будет на рукавах. Клуб также близок к тому, чтобы найти основного спонсора
Песков о недопуске российских лыжников к международным стартам: «Разочарованы тем, что FIS приняла такое решение»
Мартин Брандл: «Ферстаппен станет чемпионом, если продолжит в том же духе»