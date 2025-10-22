Экс-пилот «Формулы-1» оценил шансы Ферстаппена на чемпионство

Брандл указал на огромную скорость, с которой Ферстаппен приближается к титулу.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о резком изменении раскладов в чемпионате после недавних успехов гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.