Выяснилось, почему "Ф-1" не возвращает деньги промоутерам гран-при России

Компания «Росгонки», которая с 2018 по 2022 годы являлась промоутером российского этапа Формулы 1, обратилась в Верховный суд Лондона с иском на 50 млн фунтов, которые были внесены за проведение отменённого Гран При России-2022. Истец хочет получить уплаченную сумму и проценты на неё.

© autosport.com.ru

По информации издания «Ведомости», ссылающихся на материалы из Высокого суда Англии и Уэльса, владелец коммерческих прав на Формулу 1 не возвращает $24 млн аванса АНО «Росгонки», из опасения, что промоутер Гран При России до сих пор связан с ВТБ или контролируется госбанком, который находится под санкциями. Из-за этого средства и не возвращаются истцу.

Напомним, контракт на проведение российского этапа Формулы 1 был расторгнут в марте 2022 года, за полгода до гонки, которая должна была стать последней на «Сочи Автодроме». С 2023 года Гран При России планировалось проводить на новой трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, но в итоге этап чемпионата мира там так и не состоялся.