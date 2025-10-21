Эксперт предположил, почему Mercedes может взять Ферстаппена вместо Раселла

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок высказал мнение, что Джордж Расселл может потерять место в «Мерседесе», даже если выиграет титул чемпиона мира в 2026 году. По словам Чандхока, британец оказался «пассажиром в собственной судьбе».

