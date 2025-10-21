Алонсо поделился опасениями касательно будущего Aston Martin

Фернандо Алонсо о сезоне-2026: «Астон Мартин» предстоит многое сделать. Не знаю, окажется ли болид быстрым»
Алонсо выразил опасения по поводу темпа «Астон Мартин» в 2026-м.
Пилот «Астон Мартин» отметил, что в следующем сезоне у команды будет больше работы, чем у конкурентов.
«Нужно подождать и посмотреть. Все начнут сезон в сомнениях насчет того, удалось ли найти верный путь. Все будут надеяться на лучшее и с оптимизмом ждать февраль. В нашем случае предстоит многое сделать: у нас новые сотрудники, новый моторист… Это будет первое изменение подобного рода за 17 лет: эта команда никогда раньше не делала коробку передач. Мы будем заняты сильнее других команд. Не знаю, окажемся ли мы быстры», – заявил Алонсо.
