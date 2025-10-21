Вассер отреагировал на письмо в свою поддержку от главы Ferrari

Руководитель заводской команды Ferrari в Формуле 1 Фредерик Вассёр отреагировал на заявление главы итальянского автопроизводителя Джона Элканна, в котором тот высказался в поддержку начальника гоночного коллектива на фоне циркулирующих в чемпионате мира слухов о возможной замене топ-менеджера на бывшего руководителя Red Bull Кристиана Хорнера.

Ferrari опубликовала заявление от имени главы концерна Джона Элканна

«Конечно, я думаю, что всем полезно иметь такое сообщение со словами поддержки. Но поскольку у нас постоянный контакт, у нас уже был обмен мнениями, а это сообщение больше предназначено для третьей стороны и внешней аудитории. Это важное сообщение, потому что таким образом вы прекращаете обсуждение и слухи, вместо этого вы концентрируетесь на будущем команды, а не на ответах на все вопросы по поводу слухов», — заявил Фредерик Вассёр GPBlog.

Напомним, текущий сезон складывается для Ferrari крайне непросто. Впервые с 2021 года команда из Маранелло не выиграла ни одну из 19-ти первых гонок чемпионата, а титулованный новичок Скудерии британец Льюис Хэмилтон ни разу не финишировал на подиуме.