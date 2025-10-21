«Обновлений не будет». McLaren не поможет Норрису и Пиастри в борьбе с Ферстаппеном
Руководитель McLaren подтвердил, что его команда не будет вносить никаких обновлений в свой автомобиль до конца сезона, несмотря на усилившееся давление со стороны Макса Ферстаппена в борьбе за титул.
На Гран При США Ферстаппен одержал уже третью победу в четырёх последних гонках. До конца сезона остаётся пять этапов и две спринт-гонки, а отставание голландца от лидера чемпионата Оскара Пиастри составляет 40 очков. Второе место Ландо Норриса в Остине позволило ему сократить разрыв до 14 очков.
Тем не менее, Стелла заявил, что команда не собирается менять свой план развития:
«Обновлений и новых деталях не будет до конца сезона. Если смотреть на тенденцию, то результат в Остине вселяет уверенность. Без борьбы с Шарлем, которая, безусловно, была захватывающей, у Ландо был темп, чтобы выиграть гонку. Конечно, обогнать Макса на трассе непросто, особенно с одним пит-стопом, но с точки зрения чистой скорости мы видим, что могли бы сражаться за победу. Отсутствие полноценного участия в спринт-гонке немного отбросило нас назад в плане настройки. В ретроспективе мы понимаем, что в машине было больше потенциала, чем мы смогли извлечь».
