McLaren не поможет Норрису и Пиастри

Руководитель McLaren подтвердил, что его команда не будет вносить никаких обновлений в свой автомобиль до конца сезона, несмотря на усилившееся давление со стороны Макса Ферстаппена в борьбе за титул.

На Гран При США Ферстаппен одержал уже третью победу в четырёх последних гонках. До конца сезона остаётся пять этапов и две спринт-гонки, а отставание голландца от лидера чемпионата Оскара Пиастри составляет 40 очков. Второе место Ландо Норриса в Остине позволило ему сократить разрыв до 14 очков.

Тем не менее, Стелла заявил, что команда не собирается менять свой план развития: