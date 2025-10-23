Японский пилот разбил болид Haas

Японский пилот Рио Хиракава, который в 2023 году стал резервным гонщиком McLaren в Формуле 1, в 2024-м стал пилотом-резервистом Alpine, а в 2025-м перешёл на ту же роль в Haas, разбил болид на частных тестах.

© autosport.com.ru

Американская команда Формулы 1 Haas в рамках программы тестов предыдущих автомобилей (TPC) провела заезды в Нидерландах на трассе «Зандворт», где за руль болида Haas VF-23, который участвовал в чемпионате мира 2023 года, сел японский пилот. Тесты во вторник завершились досрочно из-за аварии, в которую попал спортсмен на входе в восьмой поворот автодрома.

Машина серьёзно не пострадала, сам гонщик также никаких травм не получил, поэтому ничто не помешает Рио Хиракаве принять участие в первой пятничной тренировке Гран При Мексики в Мехико, который пройдёт на этой неделе. В практике японец заменит британского гонщика Оливера Бермана, основного пилота Haas в чемпионате мира.

Для Хиракавы заезды в Мексике станут четвёртой пятничной практикой по ходу сезона 2025 года, поскольку ранее Рио садился за руль машины на этапах Формулы 1 в в Японии, Бахрейне и Испании.