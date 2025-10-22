Норрис установил исторический рекорд McLaren

По итогам прошедшего Гран При США британский пилот Ландо Норрис установил исторический рекорд для команды McLaren, став обладателем максимального количества призовых финишей на протяжении одного сезона.

В 2025 году за 19 прошедших этапов Норрис смог 15 раз подняться на подиум, что на данный момент является лучшим результатом за всю историю британской команды. По этому показателю Ландо превзошёл француза Алена Проста, который в 1988 году в течение сезона 14 раз заканчивал гонки в числе тройки быстрейших пилотов.

При этом есть нюанс — в сезоне-1988 было всего 16 этапов, тогда как в 2025-м пилотов ждёт 24 гонки, так что потенциально у молодого британца есть все шансы обновить собственный рекорд и установить новое историческое для McLaren достижение.

Однако рекорд может достаться и австралийцу Оскару Пиастри, у которого по итогам 19 гонок на счету уже 14 подиумов, так что если у напарника оставшиеся гонки не сложатся, а молодой гонщик сможет продлить серию своих финишей в топ-3, он может стать новым рекордсменом McLaren по количеству результативных Гран При в течение одного сезона.