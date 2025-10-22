Российский гонщик рассказал о конфликте Alpine в Остине

Российский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал инцидент на Гран При США между напарниками по Alpine, которые боролись между собой вопреки указанию руководства команды.

«Прав ли был Колапинто, когда проигнорировал инструкцию команды и атаковал Гасли? Конечно, прав. Боролись за 20-е место — какие там командные приказы? Просто абсурд. Зачем Alpine портит и без того плохую репутацию, не очень понимаю», — написал Егор Оруджев в своей колонке для «Чемпионат.com».

Напомним, на заключительном круге аргентинцу приказали не атаковать напарника Пьера Гасли и оставаться на своей позиции. Но Франко Колапинто поступил по-своему: атаковал и прошёл француза в первом повороте. После финиша гонки управляющий директор Alpine Стив Нильсен заявил, что команда расстроена поступком юниора на Гран При США.