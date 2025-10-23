Марко из Red Bull отказался подписывать перспективного юниора

Советник Red Bull Racing по автоспорту Хельмут Марко назвал Алекса Данна неподходящим для команд Red Bull пилотом в 2026 году, хотя 2 октября ирландец внезапно покинул программу развития пилотов McLaren и этим вызвал интерес со стороны конкурентов.

«Он не вариант для нас», — сказал Хельмут Марко о молодом пилоту в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

По слухам, менеджмент гонщика хочет получить от Red Bull не место в молодёжной программе, но поддержку для участия в следующем сезоне Формулы 2.

В настоящее время у Данна нет необходимых 40 очков для получения Суперлицензии, и для этого ему необходимо финишировать в тройке лидеров Формулы 2 в этом году. Если ему не удастся этого сделать в этом году, то лучшим вариантом для Алекса в гонках будет остаться в Формуле 2 и работать над достижением необходимого количества очков для достижения порога в 40 очков.

Напомним, несмотря на то, что 19-летний гонщик впечатлил McLaren во время свободных заездов в этом сезоне, он и сам коллектив по обоюдному согласию решили расстаться. Об этом было объявлено на пресс-конференции FIA в четверг перед Гран При Сингапура.