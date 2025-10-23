Стролл не хочет видеть Расселла в Aston Martin

Лоренс Стролл никогда не рассматривал приглашение Расселла в «Астон Мартин» (CdS)
Лоренс Стролл не хочет видеть Расселла в «Астон Мартин».
Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл никогда не раздумывал над возможностью приглашения в команду Джорджа Расселла.
До того, как Расселл продлил контракт с «Мерседесом», в прессе периодически появлялась информация о том, что в услугах британца в будущем заинтересована команда «Астон Мартин». И теоретически переход может осуществиться по окончании сезона-2026.
По информации Corriere dello Sport, такого интереса никогда не существовал о владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл наложил вето на возможность перехода Расселла. Причиной называется давний конфликт между Лоренсом Строллом и отцом гонщика «Мерседеса» – Стивом Расселлом.
