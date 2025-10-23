Хорнер может вернуться в "Ф-1" с собственной командой

После Гран При Великобритании в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку, однако в обозримом будущем топ-менеджер может вернуться в Формулу 1 уже у руля другой команды.

Хорнер достиг соглашения со своей бывшей помощницей Фионой Хьюитсон. Женщина, обвинившая британца в неподобающем поведении, получит более трёх миллионов евро. Таким образом, январский судебный процесс больше не имеет силы, а Кристиан получает возможность вновь искать работу, чем он активно и занимается, судя по сообщениям в прессе.

Слухи связывают Кристиана Хорнера с возможным приходом в Ferrari на место нынешнего руководителя Фредерика Вассёра, которым недоволен председатель совета директоров Ferrari Джон Элканн. Как отмечает The Daily Mail, интерес к бывшему руководителю Red Bull проявляют уже несколько коллективов Формулы 1, которые находятся на разной стадии переговоров с топ-менеджером.

По информации The Times, к уволенному руководителю Red Bull обратились состоятельные инвесторы, готовые к сотрудничеству, предоставив ему достаточно средств для покупки целой команды, хотя и не самой дорогой из существующих команд топ-четвёрки. По данным журналистов, речь идёт о сумме в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Этот формат также отвечает требованиям самого Кристиана Хорнера, который после ухода из австрийского коллектива хочет быть не просто руководителем команды, а иметь над ней полный контроль.