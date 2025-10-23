Риккардо рассказал о самой нелюбимой части «Формулы-1»

Австралиец Даниэль Риккардо, лишившийся своего места в чемпионате мира после Гран При Сингапура 2024 года, возобновлять спортивную карьеру не планирует, став вместо этого послом бренда Ford Racing. И гонщик рад тому, что ему больше не придётся возвращаться в кокпит.

«Моя шея уже не такая сильная. Слава Богу, больше никаких тренировок шеи! Я ненавидел это. Хотя мои гоночные дни позади, моя любовь ко всему, что связано с колёсами, всегда будет сильной», — заявил Даниэль Риккардо в чате с болельщиками в мессенджере во время уик-энда Гран При США в Остине.

Даниэль Риккардо, наблюдавший за уик-эндом в Остине в рамках промо-мероприятий своего бренда одежды, таким образом поддерживает связь с Формулой 1, однако уже не в качестве члена одной из команд чемпионата мира и не посла Ford, а как представитель собственной компании, задействованной в жизни серии.

Напомним, ранее Даниэль Риккардо, лишившийся своего места в чемпионате мира на фоне невыразительных выступлений в последние сезоны, неоднократно заявлял, что не собирается возвращаться в чемпионат мира.