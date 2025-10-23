Комментатор: В Ferrari не слушают мнение Хэмилтона
Команда Ferrari игнорирует мнение Льюиса Хэмилтона по поводу пересмотра методов работы и пожеланий британского гонщика к машине. Об этом заявил комментатор Sky Sports F1 Дэвид Крофт.
С начала своего дебютного сезона в Скудерии семикратный чемпион мира Формулы 1 отправил руководству несколько писем с советами, которые, по мнению, помогли бы команде добиться прогресса.
«Похоже, Хэмилтон начинает понемногу терять терпение. Он старается помочь команде, хочет поменять методы работы, но его никто не слушает. Согласитесь, красивая была бы история: семикратный чемпион мира Формулы 1 старается вернуть Ferrari былое величие. Но руководство и вышестоящие лица не прислушиваются к его мнению», – сказал Крофт в эфире Sky Sports F1.