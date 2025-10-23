Комментатор: В Ferrari не слушают мнение Хэмилтона

Команда Ferrari игнорирует мнение Льюиса Хэмилтона по поводу пересмотра методов работы и пожеланий британского гонщика к машине. Об этом заявил комментатор Sky Sports F1 Дэвид Крофт.

© autosport.com.ru

С начала своего дебютного сезона в Скудерии семикратный чемпион мира Формулы 1 отправил руководству несколько писем с советами, которые, по мнению, помогли бы команде добиться прогресса.