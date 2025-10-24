Ферстаппен удивлен, что претендует на чемпионство

Макс Ферстаппен: Удивительно, что я претендую на титул
Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен на встрече с журналистами в паддоке автодрома в Мехико порассуждал о своих шансах на пятый подряд титул.
В последних четырёх Гран При нидерландский гонщик Red Bull Racing совершил мощный рывок в личном зачёте, сократив отставание от лидера Оскара Пиастри с 104 до 40 очков.
«Конечно, я хочу выиграть титул. Я уже становился чемпионом, в том числе в борьбе до последнего этапа сезона. Но нынешний чемпионат складывается непривычно, потому что во многих гонках у нас были большие проблемы. Даже удивительно, что я до сих пор претендую на чемпионство. Чтобы победить, мы с командой должны действовать идеально. Если получится, то здорово, это будет красивая история о том, как мы отыгрались. Нет – что же, значит, работать дальше. Сейчас мы проводим хорошую серию гонок и, надеюсь, продолжим в том же духе и дальше, хотя гарантий нет. В любом случае мы можем гордиться достигнутым прогрессом, а все остальные эмоции и переживания отложим до финала сезона в Абу-Даби», – цитирует Ферстаппена официальный сайт Формулы 1.
