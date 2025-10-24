Руководитель Red Bull Racing огласил требования к Цуноде

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис заявил, что команда отчаянно нуждается в очках от Юки Цуноды.

© Ferrari

Японский гонщик с дебюта на домашнем этапе в Сузуке в апреле принёс «Красным быкам» всего 25 очков, тогда как его напарник Макс Ферстаппен набрал 306 баллов.

«Юки должен помочь команде в Кубке конструкторов. Да, титул в этом году мы уже не выиграем, но всё равно нам есть за что бороться. И нам важно набирать очки двумя машинами. Кроме того, чем быстрее едет Цунода, тем равномернее мы сможем разделить работу наших пилотов на свободных заездах», — приводит слова Мекиса портал F1 Maximaal.

За пять этапов до конца сезона Red Bull Racing проигрывает всего 10 очков Mercedes на второй строчке командного зачета. До Ferrari на третьем месте подопечным Мекиса не хватает всего три балла.