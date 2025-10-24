Гонщик McLaren посмеялся над конкурентами

«Веселый квест для Red Bull Racing». Ландо Норрис посмеялся над конкурентами
Гонщик McLaren Ландо Норрис высказался о ситуации со скотчем и сотрудником Red Bull Racing перед стартом Гран При США в Остине.
Один из механиков вышел на стартовую решётку после запрещающего сигнала светофора и попытался убрать отметку на ограждении трассы, оставленную McLaren для Ландо Норриса в качестве ориентира. За этот эпизод Red Bull Racing оштрафовали на 50 тысяч евро.
«Забавно, потому что я не использовал эту метку и мне не нужен был какой-либо дополнительный ориентир на стартовой решетке. Мы наклеили этот скотч на всякий случай, и смешно, что в итоге Red Bull Racing получила штраф. Их сотрудник не смог удалить ленту. Мы специально прикрепили её так, чтобы соперники не смогли её убрать. Получился такой весёлый квест для них. Команды так развлекаются. Мы хорошо посмеялись», – сказал Норрис в эфире Sky Sports F1.