Гонщик McLaren посмеялся над конкурентами

Гонщик McLaren Ландо Норрис высказался о ситуации со скотчем и сотрудником Red Bull Racing перед стартом Гран При США в Остине.

Один из механиков вышел на стартовую решётку после запрещающего сигнала светофора и попытался убрать отметку на ограждении трассы, оставленную McLaren для Ландо Норриса в качестве ориентира. За этот эпизод Red Bull Racing оштрафовали на 50 тысяч евро.