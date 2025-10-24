Пиастри впечатлен результатами Ферстаппена

Лидер чемпионата Оскар Пиастри на встрече с прессой в Мехико признал, что Макс Ферстаппен вернулся в борьбу за титул, и назвал сюрпризом прогресс Red Bull Racing в осенней фазе сезона.

«Удивительно, в какой форме пребывает Макс, начиная с этапа в Монце. Мы видели подобные проблески ещё в начале сезона, но затем у него и его команды произошёл серьёзный спад в результатах. И тот факт, что сейчас они находятся на такой серии успешных выступлений, – это сюрприз для нас. Мы в курсе, что Red Bull продолжает дорабатывать машину. Но то, как быстро Ферстаппен вернулся в сражение за титул, это, и правда, неожиданно», – цитирует Пиастри британский Autosport.

В то же время лидер чемпионата подчеркнул, что возвращение гонщика Red Bull Racing в борьбу за титул не изменило его тактику.