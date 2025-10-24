Пиастри впечатлен результатами Ферстаппена

«Удивительно». Оскар Пиастри впечатлен прорывом Ферстаппена в чемпионате
Лидер чемпионата Оскар Пиастри на встрече с прессой в Мехико признал, что Макс Ферстаппен вернулся в борьбу за титул, и назвал сюрпризом прогресс Red Bull Racing в осенней фазе сезона.
«Удивительно, в какой форме пребывает Макс, начиная с этапа в Монце. Мы видели подобные проблески ещё в начале сезона, но затем у него и его команды произошёл серьёзный спад в результатах. И тот факт, что сейчас они находятся на такой серии успешных выступлений, – это сюрприз для нас. Мы в курсе, что Red Bull продолжает дорабатывать машину. Но то, как быстро Ферстаппен вернулся в сражение за титул, это, и правда, неожиданно», – цитирует Пиастри британский Autosport.
В то же время лидер чемпионата подчеркнул, что возвращение гонщика Red Bull Racing в борьбу за титул не изменило его тактику.
«Честно говоря, для меня ничего не изменилось. Да, мой отрыв в чемпионате сократился. Но самое главное — выжимать максимум из машины на каждом этапе и добиваться максимально возможного результата. Иногда это получается, иногда – нет. Конечно, нельзя отрицать, что сейчас Ферстаппен очень быстр и одновременно стабилен. Но не вижу смысла зацикливаться на этом. Повторюсь, если я хочу выиграть, то должен выступать на пределе своих возможностей, добиваясь максимума от себя и машины. И думать сейчас о других гонщиках – значит отвлекаться от этой задачи. Да, Макс близко и борется за титул, но мой подход к гонкам от этого не изменился», – заключил австралийский гонщик McLaren.
