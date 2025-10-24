Перес: Ферстаппен заслуживает победы в чемпионате в 2025 году
Мексиканский гонщик, будущий пилот «Кадиллака» Серхио Перес высказался о титульной гонке 2025 года, поддержав своего экс-напарника по «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Перес отметил, что у нидерландца высокие шансы выиграть титул в этом сезоне.
На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 346 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 332 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (306).
