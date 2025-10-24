Экс-руководитель Haas резко раскритиковал Пиастри

«Звание «идиот недели» уходит…» Гюнтер Штайнер раскритиковал Пиастри
Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер жёстко раскритиковал Оскара Пиастри за слабое выступление на Гран При США и предположил, с чем может быть связан провал лидера чемпионата.
«Звание главного идиота недели уходит… Оскару Пиастри! Да-да, звучит жёстко. Но негоже так выступать гонщику, которого ещё три-четыре гонки считали главным претендентом на титул. Его перформанс в Остине точно не назовёшь чемпионским. Может, после того как мы назвали Оскара идиотом, он наконец-то проснётся и в следующий раз проедет лучше? Если серьёзно, то McLaren должна сррчер помочь Пиастри. Видно, что парень испытывает гигантский прессинг из-за того, что лидирует в чемпионате. Такое ощущение, что сейчас он не получает должной поддержки от команды. А это провоцирует сомнения в себе, потерю уверенности в своих силах и, как следствие, ошибки и падение результатов», – сказал Штайнер в подкасте Red Flags.