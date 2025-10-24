Гонщик Williams установил уникальное достижение в сезоне

Гонщик Williams Алекс Албон не только проводит весьма результативный сезон и в чемпионате борется за седьмое место с новичком Андреа Кими Антонелли, но и установил любопытное достижение.

© autosport.com.ru

Как обратил внимание паблик F1StatGuru в соцсетях, англо-тайский гонщик в 19-ти первых Гран При отметился по ходу гонок на всех позициях в пелотоне — от первого до последнего. Это не удалось ни одному другому пилоту. Понятно, что представителей лидирующей группы это было бы, скорее, антидостижение. Но для гонщика команды среднего уровня временно побывать в топ-3 и даже подировать хотя бы круг — это неплохое достижение.

Все позиции, на которых побывал Алекс Албон по ходу гонок с начала сезона-2025:

П1 — 1 круг П2 — 3 П3 — 27 П4 — 25 П5 — 70 П6 — 78 П7 — 90 П8 — 48 П9 — 145 П10 — 82 П11 — 64 П12 — 65 П13 — 60 П14 — 31 П15 — 44 П16 — 44 П17 — 32 П18 — 47 П19 — 26 П20 — 33