Макс Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при Мексики

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл", четырежды удоставивашийся чемпионского титула, показал лучшее время в ходе второй сессии свободных заездов на 20-м этапе "Формулы-1" - Гран-при Мексики.

Ферстаппен преодолел дистанцию за 1 минуту 17,392 секунды. Отставание Шарля Леклера из "Феррари" составило 0,153 секунды, Кими Антонелли из "Мерседеса" 0,174 секунды.

Третья свободная практика и квалификация будут проводиться 25 октября.