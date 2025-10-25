Льюис Хэмилтон: «Поддерживаю связь с Феттелем. Он способен сопереживать»
Хэмилтон сказал, что продолжает общаться с Феттелем.
Пилот «Феррари» рассказал, что все еще поддерживает связь с четырехкратным чемпионом «Ф-1» Себастьяном Феттелем.
«У меня потрясающие отношения с Себастьяном. Среди всех пилотов, с которыми я имел дело за свою карьеру, он самый многосторонний. Когда я говорю это, то имею в виду Себа как личность. Он способен сопереживать. Он может быть невероятно конкурентоспособным, но понимает, что есть нечто большее. Не говорит постоянно «я, я, я» – а думает о том, как всех объединить. Я рад, что он использует свое положение [чтобы говорить о различных проблемах]. Он поддерживал меня в довольно напряженное время и теперь занимается великими делами. Мы поддерживаем связь. Он поддерживает меня во время гоночных уик-эндов, пишет мне сообщения. Я всегда буду благодарен за эти отношения», – сказал Хэмилтон.