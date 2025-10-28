Вильнев обеспокоен состоянием пилота McLaren Пиастри

«Сейчас не лучшее время для ошибок». Вильнёв — о неудачах Пиастри
Чемпион Формулы 1 сезона-1997 Жак Вильнёв обеспокоен тем, что пилот McLaren Оскар Пиастри не сможет восстановиться после неудачной серии выступлений.
На прошедшем этапе в Мексике австралиец лишился лидерства в личном зачёте. Пять гонок назад после Гран При Нидерландов Ландо Норрис отставал от него на 34 очка, а теперь Норрис опережает напарника на одно очко.
Более того, возрастает угроза со стороны Макса Ферстаппена, который за тот же период сократил отставание от Пиастри со 104 до 35 очков.
«Пиастри потерял лидерство в чемпионате, Макс приблизился к нему на несколько очков, а следующая гонка — в Бразилии, где Макс силён. Может пойти дождь, может случиться что-то ужасное. Сейчас не лучшее время для плохой формы. Гонщики устали, сезон длинный. Когда такая проблема возникает в начале сезона, у вас много энергии, вы восстанавливаетесь, у вас есть летние каникулы. Сейчас нет. Ты просто измотан, устал, и это тяжело», — сказал Вильнёв.
Главное сейчас