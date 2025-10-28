Вильнев обеспокоен состоянием пилота McLaren Пиастри

Чемпион Формулы 1 сезона-1997 Жак Вильнёв обеспокоен тем, что пилот McLaren Оскар Пиастри не сможет восстановиться после неудачной серии выступлений.

На прошедшем этапе в Мексике австралиец лишился лидерства в личном зачёте. Пять гонок назад после Гран При Нидерландов Ландо Норрис отставал от него на 34 очка, а теперь Норрис опережает напарника на одно очко.

Более того, возрастает угроза со стороны Макса Ферстаппена, который за тот же период сократил отставание от Пиастри со 104 до 35 очков.