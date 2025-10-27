Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно быть быстрее»
Ферстаппен поделился впечатлениями от гонки в Мексике.
Пилот «Ред Булл» доволен финишем на третьем месте на Гран-при Мехико, который провел с одним пит-стопом.
«Мыслить по-другому [с точки зрения стратегии] – это хорошо, но самое важное – то, что нам нужно быть быстрее. У нас были очень хорошие гонки, но даже когда мы побеждали, если посмотреть на состояние резины, «Макларен» все еще был очень силен. А когда у них еще в целом лучше темп, шансов нет. [Что касается борьбы с Шарлем Леклером, которую прервала VSC [виртуальная машина безопасности] на последнем круге] «софт» уже изнашивался, это была бы приятная борьба до конца – но все в порядке. Бывает. Порой VSC или машина безопасности работают на тебя, порой против. Мне очень понравилась борьба с Шарлем. У нас всегда хорошие схватки», – сказал Ферстаппен.