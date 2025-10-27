Норрис установил исторический рекорд "Ф-1"

В дни Гран При Мексики пилот McLaren в Формуле 1 Ландо Норрис установил исторический для чемпионата мира рекорд. Британский гонщик, выиграв квалификацию в Мехико, стал первым в истории серии пилотом, завоевавшим свои первые 14 поулов на 14 различных трассах.

Гонщик фактически побил 38-летний рекорд ещё на Гран При Бельгии, но тогда это осталось незамеченным. Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Найджелу Мэнселлу, который завоевал свои первые 12 поулов на 12 разных трассах в период с 1984 по 1987 год.

На третьем месте по количеству выигранных квалификаций на разных трассах находится сразу четыре пилота: швед Ронни Петерсон, австриец Ники Лауда, француз Ален Прост и Мика Хаккинен. Все они завоевали десять своих первых поул-позиций на десяти разных автодромах.

Напомним, что по итогам прошедшего Гран При Мексики британский пилот Ландо Норрис обновил собственный исторический рекорд для команды McLaren, став обладателем максимального количества призовых финишей на протяжении одного сезона — в 2025 году за 20 прошедших этапов пилот смог 16 раз подняться на подиум.