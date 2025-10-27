Пилот Mercedes раскритиковал стюардов гран-при Мексики

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл раскритиковал работу стюардов на минувшем Гран-при Мексики Формулы-1.

По мнению Расселла, несколько пилотов должны были быть оштрафованы за срез первого поворота стартового круга.