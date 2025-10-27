Марко рассказал о ситуации с контрактами пилотов Red Bull

Спортивный советник Red Bull Хельмут Марко рассказал о ситуации с контрактами пилотов как в основной команде Red Bull Racing, так и в дочернем коллективе Visa Cash App Racing Bulls. На фоне улучшения позиций команды в чемпионской гонке 2025 года было принято решение отложить кадровый вопрос.

© autosport.com.ru

«Мы обсудили это внутри команды и пришли к выводу, что полностью сосредоточены на борьбе за титул. Удивительно, что она стала настолько захватывающей. Мы отложили выбор пилотов до Катара или Абу-Даби», — заявил Хельмут Марко в интервью австрийскому телеканалу ServusTV.

В настоящее время из четырёх гонщиков только у Макса Ферстаппена и Исака Хаджара есть действующие контракты. Однако место и позиция пилотов в командах пока остаются открытыми, хотя гарантировано место голландца в Red Bull, тогда как француз может как перейти в австрийский коллектив, так и остаться в итальянской команде.

О том, кто займёт вакантные места, пока неизвестно. По слухам, шведский юниор Арвид Линдблад, который уже получил «суперлицензию» по специальному запросу Red Bull, дебютирует в составе VCARB, где его напарником станет либо новозеландец Лиам Лоусон, либо японец Юки Цунода.