Пилот McLaren отреагировал на освистывание болельщиками

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление на минувшем Гран-при Мексики, где он стал победителем. В частности, британец высказался о негативной реакции местных болельщиков, освиставших его во время интервью.

«Люди вправе делать то, что они хотят. Они вправе делать то, что хотят, такое случается в спорте. Не знаю, почему, но я постоянно смеюсь, когда меня освистывают. Это делает событие увлекательней. Конечно, этого не хочется. Мне нравится, когда люди болеют за меня. Но кому какое дело? Я просто сосредотачиваюсь на своём деле. То же самое происходило в Монце и ещё нескольких местах», — приводит слова Норриса издание RaceFans.