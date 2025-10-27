Хэмилтон высказался о гран-при Мексики

Британский пилот заводской команды Ferrari в чемпионате мира Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран При Мексики. Семикратный чемпион Формулы 1 стартовал в Мехико с третьей позиции, но клетчатый флаг увидел только на восьмой позиции.

«Всё пошло не так, как я надеялся. У меня был сильный старт, но всё изменилось из-за нескольких решений, которые я не мог контролировать, и после этого отыграться было просто невозможно. Отрезок на шинах «медиум» оказался сложным, поскольку они просто не подходили для сегодняшней трассы, а на последнем этапе нам не хватило темпа. В целом, машина вела себя хорошо весь уик-энд, и я благодарен команде за прогресс, которого мы добились. С нетерпением жду Бразилии — это одно из моих любимых мест для гонок, и я с нетерпением жду возможности впервые выступить там в красной форме», — подвёл итоги гонки в Мехико Льюис Хэмилтон.

Уик-энд в Мексике для Хэмилтона стал 20-м в карьере этапом в составе Ferrari и за это время Льюис ни разу не поднялся на подиум в Гран При, что сделало британца обладателем рекорда по максимальному количеству гонок за итальянскую команду без единого финиша в топ-3.