Пилот Расселл недоволен действиями Mercedes

Расселл ждет от «Мерседеса» более слаженной работы.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил недовольство действиями команды на Гран-при Мехико.

Расселл был разочарован тем, что в «Мерседесе» слишком долго тянули с решением об обмене позициями между Джорджем и Андреа Кими Антонелли. В итоге Расселл так и не сумел обогнать Оливера Бермэна, и в конце заезда, как и обещал, вернул позицию напарнику.

«Обычно мы действуем как одна команда. И сейчас главная задача «Мерседеса» – борьба за второе место в Кубке конструкторов. При этом я видел, что у Кими [Антонелли] возникли трудности с обгоном Бермэн. Я находился с ними в общем DRS-паровозике, и пока мои шины были в хорошем состоянии, я был готов атаковать. Но в итоге мы слишком долго с этим тянули, так что к тому моменту [когда Антонелли поступил приказ пропустить Расселла] в обмене позициями уже не было смысла. Нужно было либо проводить его сразу, либо не проводить вообще».

Расселл также прокомментировал свои возмущенные высказывания при общении со своим гоночным инженером Маркусом Дадли: