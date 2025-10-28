Алонсо пригрозил соперникам

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо заявил, что вынес урок из решения FIA не наказывать пилотов, которые срезали первый поворот на старте Гран При Мексики. Испанец подчеркнул, что в следующий раз и сам воспользуется подобной ситуацией, если судьи вновь не вмешаются.

© autosport.com.ru

На старте гонки в Мехико несколько гонщиков, оказавшись в плотной группе на входе в первую шикану, срезали поворот, чтобы избежать контакта. Алонсо отметил, что подобные действия позволили некоторым из них выиграть несколько позиций, и выразил недоумение тем, что стюарды не увидели в этом нарушения.

«Мы агрессивно прошли первый поворот, всё выглядело хорошо, но пару машин просто поехали прямо во втором и третьем поворотах и вернулись на трассу на три-четыре позиции впереди меня, – сказал Алонсо. – Это немного несправедливо, на мой взгляд. Это уже второй раз подряд, когда FIA закрывает глаза на подобное на первом круге».

Испанец добавил с улыбкой:

«Урок усвоен».

Позже пилот Aston Martin уточнил: