Итальянский журналист раскритиковал Хэмилтона

Итальянский автоспортивный журналист Формулы 1 Лео Туррини намекнул, что своей ошибкой и штрафом на Гран При Мексики гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон в очередной дискредитировал себя. Особенно ярко, по его мнению, этот провал выглядел на фоне воспитанника выступления Скудерии Оливер Бермана из Haas, финишировавшего четвертым.

