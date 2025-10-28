Итальянский журналист раскритиковал Хэмилтона

«Похоже на провокацию». Туррини ругает Хэмилтона и хвалит Бермана
Итальянский автоспортивный журналист Формулы 1 Лео Туррини намекнул, что своей ошибкой и штрафом на Гран При Мексики гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон в очередной дискредитировал себя. Особенно ярко, по его мнению, этот провал выглядел на фоне воспитанника выступления Скудерии Оливер Бермана из Haas, финишировавшего четвертым.
«Это похоже на провокацию! Берман выступил просто потрясающе, в то время как Хэмилтон, как обычно, остался без подиума. Да, здравствует Медвежонок! Среди пилотов на машинах с моторами Ferrari лучше всех выступил именно Берман. Пилот Haas провел безупречную гонку от старта до финиша. Медвежонок — воспитанник Академии Ferrari, и это возвращает нас к болезненной теме. Хэмилтон оказался далеко от подиума из-за штрафа. Как признал Вассер, ошибку допустил он сам. Но, откровенно говоря, я считаю, что стюарды были слишком строги к Льюису, даже учитывая его ошибку. Возможно, его выбил из равновесия ответ Леклера на попытку обгона на старте. Как бы то ни было, это очередной разочаровывающий результат и продолжение серии гонок за Ferrari без подиумов», – написал Туррини в своем блоге.
