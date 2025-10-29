Экс-пилот "Ф-1" дал гонщику McLaren совет касательно его неудач

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказал мнение, что гонщик «Макларена» Оскар Пиастри не должен менять свой подход, несмотря на спад в последних заездах. Австралиец завершил Гран-при Мексики пятым, тогда как его напарник Ландо Норрис стартовал с поула и одержал победу, возглавив общий зачёт (на одно очко опережая Пиастри). Для самого Пиастри это уже четвёртая гонка подряд без подиума.

