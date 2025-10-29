Руководитель McLaren высказался о проблемах Red Bull в Мексике

«Честно говоря, мы сами не знаем». Мекис о проблемах Red Bull в Мексике
В преддверии гонки Гран При Мексики руководитель McLaren Андреа Стелла предположил, что болид RB21 страдает от низкой плотности воздуха на трассе и вынужден жертвовать аэродинамической эффективностью ради охлаждения. Глава Red Bull Racing Лоран Мекис опроверг это, но при этом признал, что сама команда ещё не разобралась в причинах своих трудностей.
«В Мексике мы были не в такой сильной позиции, как в последних нескольких гонках. Нет очевидной причины, почему. Я думаю, самый очевидный аспект заключается в том, что, как вы уже несколько раз слышали по радио, мы не могли дать Максу машину, которую он мог бы атаковать с той же силой, что и обычно. И это, вероятно, немного замедлило нашу работу. Думаю, мы осознаём, что некоторые элементы мы упустили. Факт остаётся фактом: мы были менее конкурентоспособны. И понимание причин этого важно для того, чтобы мы могли исправить ситуацию в Бразилии и на следующих гонках. Честно говоря, мы и сейчас не знаем. Я бы хотел дать вам ответ, но мы не знаем. Мы не совсем поняли, почему в эти выходные Ландо, похоже, был более конкурентоспособен», — сказал Мекис.