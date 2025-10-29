Руководитель McLaren высказался о проблемах Red Bull в Мексике

В преддверии гонки Гран При Мексики руководитель McLaren Андреа Стелла предположил, что болид RB21 страдает от низкой плотности воздуха на трассе и вынужден жертвовать аэродинамической эффективностью ради охлаждения. Глава Red Bull Racing Лоран Мекис опроверг это, но при этом признал, что сама команда ещё не разобралась в причинах своих трудностей.

